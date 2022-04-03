Укр

Совершали геноцид в Буче, Ирпене, Гостомеле: в Украине обнародовали список российских подразделений

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия "присутствия" россиян в Буче Новость обновлена 03 апреля 2022, 23:02
Последствия "присутствия" россиян в Буче

Все данные будут переданы в Гаагский суд.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, которому присвоили новое воинское звание, сообщил части и подразделения российских Вооруженных сил и Росгвардии, которые совершали геноцид над украинцами в Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Соответствующий список российских подразделений появился в воскресенье, 3 апреля, на Facebook-странице Арестовича.

По его информации, зверские убийства людей в Киевской области совершали следующие части на подразделения:

  • 64 отдельная мотострелковая бригада 35 армии Восточного военного округа (Хабаровский край);
  • 5 отдельная танковая бригада 36 армии Восточного ВО;
  • 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;
  • 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;
  • 104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовой дивизии;
  • 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
  • 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
  • 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

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Напомним, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены сотни убитых мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Также мы писали, что в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в том числе Израиль, Чехия, Германия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине предупредили, что уже скоро об ужасе, который творили российские солдаты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ирпень #Буча #Гостомель
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