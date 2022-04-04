Зеленський приїхав на місце масових вбивств у Бучі і зробив низку важливих заяв: головне

Президент України заявив, що росія зробила геноцид в Україні

Президент Володимир Зеленський приїхав до Бучі, яку кілька днів тому звільнили від російських військ. Після відступу окупантів під Києвом було виявлено тіла десятків убитих мирних жителів.

"Те, що трапилося у Бучі буде розцінено як геноцид", — заявив президент України журналістам.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На запитання, чи можливо ще обговорювати мир із росією, Зеленський відповів: "Так, тому що Україна має домогтися миру. Ми в Європі XXI століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Володимир Зеленський відвідав звільнену Бучу

Також він не розглядає варіант, що Європі не вистачатиме чогось, щоб покарати злочинців. "Люди вбиті, доказів мільйон. Ми будемо тиснути, максимально публічно, не робитимемо пауз, щоб знайти злочинців", — заявив президент.

Переговори з росією

За словами Володимира Зеленського, чим довше росія затягуватиме процес зустрічі, тим буде гірше і для них, і для війни. "Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони наробили", — заявив Зеленський.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Зустріч Зеленського та Путіна реальна, але є важлива умова Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфа"

Звернення до Ангели Меркель

Президент України вважає, що Меркель була серед провідних країн, від яких залежало питання вступу України до НАТО у 2008 році.

"Те, що відбувається — ігри в піддавки з рф, дати їм можливість зміцнитися і відчути, що вони сильно впливають на думку ЄС. Ось їм потрібно приїхати і подивитися, до чого призводить загравання з рф", — говорить Зеленський.

Майбутнє України

Зеленський упевнений, що на Україну чекає мир. "Ми прагнемо миру, ми гідні його, народ це показав і ЗСУ це показали. Мир не може бути без перемоги", — заявив він.

На своїй сторінці у Facebook президент України опублікував фото зруйнованих міст під Києвом, написавши, що "зробимо все, щоб якнайшвидше повернути їх до життя".

Нагадаємо, що росіяни увійшли до Бучі, Ірпені та Гостомелю ще в найперші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і залишили їх буквально днями.

У Бучі нарахували вже щонайменше 340 тіл загиблих, при цьому ця цифра ще зросте, — багатьох жителів місцеві вже поховали прямо у дворах.

Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти намагалися видати свідчення їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.