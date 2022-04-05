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Постпред росії в ООН вразив новим цинізмом, розмірковуючи про Бучу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Постпред росії в ООН вразив новим цинізмом, розмірковуючи про Бучу Новина оновлена 05 квітня 2022, 09:14

Небензя спробував звинуватити українців у геноциді українців.

Представник росії при ООН Василь Небензя заявив, що звинувачення рф у звірствах у Бучі, це нібито жахлива брехня, і російські солдати так чинити не могли. Мало того, він звинуватив українську владу в наклепі, і що вони так нібито покривають злочини українців.

Про це Небензя розповів у своєму зверненні 5 квітня.

Надійне джерело новин про війну

Представник росії наполягає на тому, що трагедія в Бучі — це нібито українська провокація, і "київська влада тепер може перейти до тотального геноциду на території країни". Небензя обурений, що солдат армії рф порівнюють з нацистами часів Другої світової війни. Однак це найцивілізованіша назва росіян після того, що вони зробили.

Крім цього, Небензя заявив, що українська влада на чолі із Зеленським нібито розглядає геноцид, як метод ведення війни і навіть готова "влаштувати справжню розправу над ні в чому не винними українцями, стративши їх як зрадників". Хоча чому дивуватися, якщо російська пропаганда те й робить, що звеличує росію, спростовуючи всі звинувачення на її адресу.

Нагадаємо, що після того, як окупанти залишили Київську область у Бучі, на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки і ноги, а потім кинули просто посеред дороги. Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.

Зазначимо, що міністерство оборони рф заперечує причетність до масових убивств цивільних у Бучі та стверджує, що тіла були нещодавно викинуті на вулиці після того, як "усі російські підрозділи повністю пішли з міста" приблизно 30 березня. Однак, згідно з супутниковими знімками, братські могили в Бучі почали з’являтися ще 10 березня. Російські пропагандисти намагалися видати свідчення їхніх звірств за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Геноцид #Буча #Геноцид українців
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