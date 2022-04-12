путін заявив про "глухий кут" у переговорах з Україною: але є нюанс

путін за традицією намагається звинуватити у всьому Україну

Президент росії володимир путін заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут" нібито через те, що Україна "змінила свою позицію щодо них".

Про це він заявив 12 квітня, повідомляють російські ЗМІ.

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"Київ відійшов від домовленостей, досягнутих на переговорах сторін у Стамбулі, і повернувся у тупикову ситуацію", — заявив путін.

При цьому він зазначив, що про те, що Україна нібито різко змінила у своїй позиції щодо переговорів, йому повідомили лише 11 квітня.

"Вчора мені сказали, що українська сторона щось змінила в позиції з переговорів, подробиць поки що не знаю", — сказав він.

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Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв – головне у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та Росією "рухалися ефективним чином".