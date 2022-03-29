США скептично оцінили переговори України та росії

Держсекретар США зазначив, що у Білому домі не бачать серйозності з боку рф у переговорному процесі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та росією "рухалися ефективним чином".

Про це повідомляє CNN.

За словами Блінкена, потрібно дивитися не на слова та обіцянки росії, а зосереджувати увагу на те, що вона робить.

"росія знову намагається збити з пантелику і ввести в оману людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить", — пояснив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки закликав росію скласти зброю, вивести свої сили з території незалежної України та брати участь у діалозі.

Нагадаємо, що дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з рф, заявив, що Україна готова набути позаблокового статусу і статусу без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних альянсів.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів між росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв. Зібрали для вас головне у матеріалі "Телеграфу".