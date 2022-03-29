Нейтралітет для України: учасник переговорів із росією пояснив, як це працюватиме

Ніщо не суперечитиме право вступу України до ЄС

Глава юридичної групи Олександр Чалий назвав офіційну позицію України щодо гарантій безпеки, ґрунтуючись на результатах чергового раунду переговорів України та росії у Стамбулі 29 березня.

За словами Чалого, договір про гарантії безпеки — це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Про це експерт розповів на брифінгу, що транслює "Україна 24".

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"Ключова вимога до договору – чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічні 5 статті НАТО. Тобто якщо Україна буде об’єктом агресії, ми маємо право протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не приведуть, то країни гаранти повинні допомогти озброєнням та навіть закрити небо", — зазначив Олександр Чалий. Тобто Україна буде в позиції зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без’ядерності.

Чалий додав, що Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази і не вступатиме у військово-політичні союзи. Проте важливо, що жодні сили не суперечитимуть праву вступу України до Євросоюзу.

У свою чергу представник української делегації Давид Арахамія зазначив, що Україна бачить Туреччину як одну із гарантій безпеки. Арахамія окремо наголосив, що сьогодні сторони нічого не підписують, а доносять до російської сторони позицію України.

Нагадаємо, що попередній раунд переговорного процесу проходив у досить незвичному форматі — перемовники спілкувалися за допомогою онлайн-конференції, через що у делегацій виникли певні труднощі.