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Переговори України та росії: Подоляк назвав головну складність

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Перемовини росії та України 14 березня Новина оновлена 14 березня 2022, 12:48
Перемовини росії та України 14 березня

За словами Подоляка, комунікація йде важко

У понеділок, 14 березня, проходить новий тур переговорів України та Росії. Голова Офісу президента Михайло Подоляк розповів, у чому їхня головна складність.

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За словами Подоляка, головна проблема переговорів полягає у різних політичних системах України та рф. Українське суспільство звикло до вільного діалогу, тоді як росія своє суспільство лише пригнічує.

"Сторони активно висловлюють свої позиції вже уточнені. Комунікація тяжка, але йде. Причина розбіжностей у тому, що у нас дуже різні політичні системи. Україна – вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – пояснив голова ОП.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.

Теги:
#Переговори #Росія #Війна
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