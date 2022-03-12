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Переговори між Україною та росією змінили формат

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Подоляк Новина оновлена 12 березня 2022, 19:11
Михайло Подоляк

Позиції України визначені дуже жорсткими попередніми директивами

Після третього раунду переговорів України з делегацією рф 7 березня, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що переговори з росією продовжуються безперервно у відеоформаті.

Про це член української делегації написав у Twitter у суботу, 12 березня.

Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначено дуже жорсткими попередніми директивами.

На фото — Михайло Подоляк та керівник ОП Андрій Єрмак

Нагадаємо, що раніше член української делегації в переговорах Михайло Подоляк заявив, що українська влада не здасть країну агресору, який думає, що може вплинути на перебіг переговорів за допомогою ударів по мирних жителях.

Інший член української делегації у переговорах Давид Арахамія висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.

Теги:
#Україна #Росія #Михайло Подоляк
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