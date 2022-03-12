Наказали вбивати мирних жителів, дітей у тому числі: перехоплення розмови окупантів

Представники Служби безпеки України надали підтвердження того, що рашисти обстрілюють ні в чому невинних харків’ян

СБУ опублікувала запис розмови російських окупантів, котрі обстрілюють Харків. Він підтверджує зізнання начальника взводу російської армії, що потрапив у полон, про те, що його командування дало добро військовим на розстріл мирних жителів Харкова та їх житла.

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", – каже на перехопленій СБУ розмові один з окупантів.

Повідомляється, що російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів — незрівнянні. Так, із 2 тисяч бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз живими залишилися лише 20-25 людей. Це змушує окупантів лютувати, і так відкривається справжнє обличчя "миротворців".

Раніше "Телеграф" уже повідомляв, що російські військові не просто мають дозвіл від командування на розстріли мирного населення в Харкові, а й навіть можуть отримати кулю від своїх товаришів по службі за відмову від насильства і допомогу мирним жителям.

Нагадаємо також, що українські війська знищили позиції ворога за 20 км від Харкова, так що ворог втратив можливість обстрілювати місто.