Українська сторона й надалі триматиметься своїх позицій та наполягати на негайному припиненні вогню

У вівторок, 29 березня, у Стамбулі стартував новий раунд переговорів України та росії.

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Діалог між українською та російською делегацією, який проходить у стамбульському палаці Долмабахче, розпочався о 10:00 годині.

Варто відзначити, що російські переговорники прибули до Туреччини удень 28 березня, при цьому українська делегація прилетіла до Стамбулу пізно ввечері.

Як раніше повідомив Давід Арахамія у коментарі одному з українських видань, українці мали прибути до турецького мегаполісу близько 21:00 години, адже мали певні логістичні труднощі.

Згідно з інформацією росЗМІ, окрім представників делегацій з України та росії, у Стамбулі перебуває й олігарх Роман Абрамович, який виступає неформальним комунікатором між Києвом та москвою.

Також у мережі з'явилося відеопідтвердження, що на переговори до палацу Долмабахче прибув і президент Туреччини Тайіп Ердоган, який уже встиг висловити свою підтримку Україні.

"Туреччина відчуває відповідальність за мир у регіоні. І ми віримо, що його буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі. Кожен загиблий, кожна зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього. Встановлення миру в силах обох сторін, і він буде корисний усім", – звернувся турецький лідер до сторін та побажав все ж знайти переговорникам спільне рішення.

Президент Туреччини прибув на переговори України та росії

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Варто також нагадати, що напередодні, 28 березня, офіційно підтвердилась інформація, що після візиту до Києва на початку березня у Абрамовича та ще двох учасників переговорної групи від України виявили сліди отруєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 березня глава турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу виступив із пропозицією провести зустріч кривавого диктатора володимира путіна і президента України Володимира Зеленського в Анкарі.

Також нагадаємо, що попередній раунд переговорного процесу проходив у досить незвичному форматі — переговорники спілкувалися за допомогою онлайн-конференції, через що у делегацій виникли певні труднощі.

Крім цього ми писали, що українська сторона зайняла потужну позицію і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання росією на територіальну цілісність України ні в якому разі не планує.