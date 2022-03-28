Новий раунд переговорів України та росії стартує у вівторок: названий час

Українська делегація продовжує наполягати на негайному припиненні вогню під час діалогу з представниками рф

У вівторок, 29 березня, у Туреччині відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та росією.

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Про це у понеділок, 28 березня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, відзначивши, що діалог з російською делегацією розпочинається о 10-ій годині ранку.

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"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація — ІФ) теж вилетіли пів години тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах.", — повідомив він у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська сторона зайняла потужну позицію і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання росією на територіальну цілісність України ні в якому разі не планує.