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В Абрамовича підтвердили інформацію про отруєння і розповіли подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зараз Роман Абрамович почуває себе нормально Новина оновлена 28 березня 2022, 20:51
Зараз Роман Абрамович почуває себе нормально

Про джерела отруєння представник Абрамовича відмовився говорити.

Представник російського бізнесмена Романа Абрамовича підтвердив, що він мав симптоми отруєння після участі у мирних переговорах у Києві на початку березня.

Про це представник Абрамовича повідомив у коментарі BBC.

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За його словами, мільярдер кілька тижнів тому після переговорів у Києві (вони відбулися 3 березня) відчував симптоми отруєння, однак зараз бізнесмен почувається нормально і продовжує брати участь у переговорному процесі.

При цьому інформацію щодо інших постраждалих, або ж можливі джерела отруєння представник Абрамовича відмовився називати.

Нагадаємо, що про отруєння членів переговорної групи стало відомо 28 березня. Спершу з'явилася інформацію, що отруїли українського нардепа Рустема Умерова, однак сам депутат цю інформацію спростував.

Пізніше журналісті-розслідувачі Bellingcat повідомили, що троє членів делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович.

Теги:
#Україна #Отруєння #Росія #Війна #Роман Абрамович #Рустем Умеров
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