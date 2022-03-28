Членів переговорної групи все ж таки отруїли, серед них - Абрамович: всі подробиці

Розслідувачі підозрюють отруєння хімічною зброєю.

Російського бізнесмена Романа Абрамовича та трьох членів української делегації, які були присутні на російсько-українських переговорах на початку березня, все-таки труїли.

Про це повідомило група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

"Bellingcat може підтвердити, що три члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович", — йдеться у повідомленні видання.

Bellingcat повідомило про отруєння учасників російсько-українських переговорів

Зазначається, що Абрамович з іншим російським підприємцем брав участь у переговорах разом з українським нардепом Рустемом Умеровим. Перемовини пройшли у другій половині дня 3 березня на території України.

За інформацією розслідувачів, тієї ж ночі вже після переговорів всі троє відчули симптоми отруєння — запалення шкіри та пронизливий біль в очах, які тривали аж до ранку.

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У Bellingcat повідомили, що члени делегації попросили розслідувачів допомогти залучити фахівців із хімічної зброї, щоб провести експертизу. І експерти дійшли висновку: симптоми — ознака отруєння невизначеною хімічною зброєю. Ще одна з версій появи таких симптомів — використання мікрохвильового опромінення.

Зазначається, що симптоми у членів переговорної делегації зникли протягом наступного тижня. Додається, що президент України Володимир Зеленський, який окремо зустрічався з Романом Абрамовичем, не постраждав.

У ймовірному отруєнні підозрюють прихильників жорсткої лінії переговорів у Москві, які хотіли саботувати переговорний процес про припинення війни.

Тим часом кореспондент The Guardian з посиланням на джерело також підтверджує факт отруєння Абрамовича хімічною речовиною: в результаті російський олігарх на кілька годин втратив зір і був доставлений на лікування до Туреччини.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню "Страна" з цього приводу заявив: "Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український нардеп Рустем Умеров, який входить в українську делегацію на переговорах з рф, спростував інформацію про своє отруєння.