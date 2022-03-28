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РосЗМІ запустили фейк про отруєння учасника переговорної групи: з’явилося спростування

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Рустем Померов Новина оновлена 28 березня 2022, 12:13
Рустем Померов

Рустем Умеров спростував фейк у тому, що його отруїли.

Народний депутат Рустем Умеров, який входить в українську делегацію на переговорах з рф, спростував інформацію росСМІ про своє отруєння.

Про це він розповів у своєму Facebook.

"Зі мною все добре! Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації", — написав Умеров.

Також він додав цитату із відомого фільму – "Не читайте до обіду радянських газет".

Рустем Умеров – народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з прав людини, входить в українську делегацію на переговорах з рф.

Крім нього до складу української делегації входять: голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Рєзніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова делегації України у тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Чергові переговори України та Росії пройдуть у Туреччині 28-30 березня.

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#Росія #Рустем Умеров
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