РосЗМІ запустили фейк про отруєння учасника переговорної групи: з’явилося спростування
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Рустем Умеров спростував фейк у тому, що його отруїли.
Народний депутат Рустем Умеров, який входить в українську делегацію на переговорах з рф, спростував інформацію росСМІ про своє отруєння.
Про це він розповів у своєму Facebook.
"Зі мною все добре! Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації", — написав Умеров.
Також він додав цитату із відомого фільму – "Не читайте до обіду радянських газет".
Рустем Умеров – народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з прав людини, входить в українську делегацію на переговорах з рф.
Крім нього до складу української делегації входять: голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Рєзніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова делегації України у тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Чергові переговори України та Росії пройдуть у Туреччині 28-30 березня.
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