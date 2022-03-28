РосСМИ запустили фейк об отравлении участника переговорной группы: появилось опровержение
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Рустем Умеров опроверг фейк о том, что его отравили.
Народный депутат Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию на переговорах с рф, опроверг информацию росСМИ о своем отравлении.
Об этом он рассказал сообщил в своем Facebook.
"Со мной все хорошо! Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации", – написал Умеров.
Также он добавил цитату из известного фильма – "Не читайте до обеда советских газет".
Рустем Умеров – народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по правам человека, входит в украинскую делегацию на переговорах с рф.
Кроме него, в состав украинской делегации входят: председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Очередные переговоры Украины и россии пройдут в Турции 28-30 марта.
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