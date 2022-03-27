Укр

Новый раунд переговоров Украины и россии пройдет в Турции - названы даты

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Давид Арахамія Новость обновлена 27 марта 2022, 18:35
Давид Арахамія

Переговорщики встретятся в Турции.

В воскресенье, 27 марта, на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, стало известно, что очередные переговоры Украины и россии пройдут в Турции 28-30 марта.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Подробности позже", — написал Арахамия.

В комментариях под своим постом Арахамии задали вопрос про денацификацию, что является одним из требований россиян. Давид заявил, что, по его мнению, рф мстит Юго-востоку и уничтожает русскоязычное население "за предательство идеалов русского мира".

"А что касается "денацификации", я собираю коллекцию ФБ постов русскоязычных людей, которые с началом войны, перестали говорить на русском и перешли на украинский. Делаю скриншоты и высылаю им. Уже очень большая коллекция", — написал глава фракции "Слуга народа".

Также Арахамия отметил, что на этот раз переговоры пройдут в Турции, а не в Беларуси.

Напомним, 21 марта в Кремле заявили, что прогресс переговорных групп пока недостаточен для встречи президента Украины Владимира Зеленского и кровавого диктатора владимира путина.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Война с Россией
Давид Арахамія
Украина
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