Переговори України та росії — глава МЗС Туреччини зробив заяву

Анкара хоче виступити посередником у переговорному процесі.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Туреччина оголосила, що готова провести зустріч кривавого диктатора володимира путіна і президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу за результатами переговорів у Москві.

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У середу, міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу прибув з робочим візитом до росії, де зустрівся з главою МЗС рф Сергієм Лавровим. На порядку денному було українське питання. В Анкарі хочуть зупинити безглузде кровопролиття та стати майданчиком для мирних переговорів між країнами на найвищому рівні.

"На жаль, кровопролиття в Україні триває. Переможців у війнах не буває, так само як і переможених за результатами мирних угод. Війна має припинитися, люди не повинні гинути. Сподіваюся, що лідери зустрінуться для досягнення домовленості", — цитує міністра aa.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.