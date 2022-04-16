Разрушения и множество убитых гражданских: иностранных журналистов пустили в Мариуполь (видео)

Россияне говорят, что захватили территорию завода 15 апреля

Иностранные журналисты смогли побывать в оккупированных российскими войсками районах Мариуполя и показать, во что превратились отдельные районы города.

Об этом сообщает Reuters.

В частности им удалось показать территорию вокруг металлургического завода им. Ильича, где до недавних пор находились украинские защитники.

В настоящее время территория завода превращена в руины, на которых видны следы от попаданий снарядов. Журналистам также удалось заснять множество тел погибших мирных украинцев, многие из которых продолжают лежать на улицах.

Во время своего репортажа они увидели лишь одну проезжающую мимо машину с надписью "дети".

Украинских военных журналисты на территории завода не видели. По данным россиян, завод был захвачен 15 апреля.

Осторожно, кадры не предназначены для просмотра несовершеннолетними.

Как сообщалось ранее, бойцы 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе смогли пробиться к бойцам "Азова" и готовы продолжать давать отпор российским оккупантам.

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников в украинском Мариуполе может поставить точку на переговорах с россией.