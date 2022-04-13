Морпехи вырвались из окружения.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину командиры полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты Денис Прокопенко и Сергей Волына соответственно записали совместное видео из Мариуполя.

Соответствующий пост доступен на telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".

Командиры подчеркнули, что они готовы продолжать выполнять боевые задачи, а их моральный дух силен.

"Вчера (12 апреля) мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты — настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу, и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", — заявил Прокопенко.

"Провели успешную операцию с полком "Азов". Присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен: мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо, для успешного завершения нашей боевой задачи", — добавил Волына.

Напомним, морпехи удачно вышли из окружения и присоединились к "Азову". Теперь защитники Мариуполя вместе дают отпор оккупантам.

Ранее сообщалось, что Турция хочет отправить к Мариуполю корабли для проведения эвакуации.