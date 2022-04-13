Укр

Оборона Мариуполя: Турция отправляет в Азовское море корабли

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Турки хотят помочь спасти выживших жителей Мариуполя Новость обновлена 13 апреля 2022, 13:45
Турки хотят помочь спасти выживших жителей Мариуполя

Иностранные партнеры подходят к делу весьма серьезно

Турецкие власти определились с очередной попыткой помочь украинцам, страдающим от военной агрессии россии уже 49-й день подряд. Среди прочего были выделены несколько кораблей, которыми хотят эвакуировать жителей Мариуполя в безопасное место.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на Министерство обороны Турции.

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По словам главы ведомства Хулуси Акара, на данный момент все еще ведется согласование возможности подойти по морю к Мариуполю или ближайшим населенным пунктам, чтобы забрать гражданских. Чиновник подчеркнул, что сейчас сделано все, чтобы в кратчайшие сроки можно было подплыть и совершить эвакуацию.

"Мы сделали все возможное для эвакуации мирных жителей. Возникает двоякая проблема, часть города находится под контролем России, а другая часть — под контролем Украины. В результате мы стремимся добиться всего, что необходимо сделать с гуманитарной точки зрения", — заявил Акар.

Интересно, что турецкие политики говорят именно о Мариуполе, однако некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что, вероятней всего, люди будут вывозиться из Бердянска, который сейчас также находится под временным контролем российских оккупантов. По словам главы государства, к Мариуполю подход по морю сейчас невозможен, да и Украине невыгодно открывать его, зная коварность врага.

При этом, напомним, в Турции подчеркнуто заявили, что проход по Босфору будет закрыт для любых военных кораблей — как российских, так и западных. Таким образом в стране пытаются придерживаться конвенции Монтре.

Тем временем украинские защитники продолжают героически держать оборону Мариуполя. Более того — к оставшимся представителям полка "Азов" смогло "пробиться" небольшое количество морпехов, что помогут противостоять российской навале.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Эвакуация #Война #Корабль #Мариуполь
Турки хотят помочь спасти выживших жителей Мариуполя
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