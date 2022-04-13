Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию

Оперативно о главном за день

Завершается седьмая неделя войны, объявленной россией Украине. Российские войска продолжают наносить артиллерийские, ракетные и бомбовые удары по украинским населенным пунктам и убивать мирных украинцев, а также пытаться атаковать позиции украинских военных на Донбассе. Тем временем главный преступник современности, российский диктатор владимир путин вместе со своим сообщником непризнанным президентом Беларуси александром лукашенко продолжают гнуть свою линию касательно развязанной ими войны и зверствах, которые творили российские солдаты в захваченных городах. Тем временем в самой Украине задержали беглого пророссийского политика, кума путина Виктора Медведчука. Мир же и далее поддерживает Украину в противостоянии с россией: и в США и, что еще более интересно, в Германии заявили, что будут поставлять оружие Украине.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 13 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Зеленский предложил россии обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

00:00 Украинские военные сбили уже 300 воздушных целей россиян. Согласно заявлению командования ВС ВСУ, несмотря на нелетную погоду, украинским ПВО удалось сбить российский Су-25.

"А это – 300 юбилейная цель зенитных ракетных войск сбита с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину", — говорится в сообщении

Напомним, что события российско-украинской войны за 10 апреля описаны в материале: "Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, взимают резервы на "битву за Донбасс".

О том, что происходило в Украине 11 апреля, читайте в материале: "Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием".

А с самыми важными для Украины событиями в стране и мире в ракурсе продолжающейся войны за 12 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта рф".