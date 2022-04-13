Германия одобрила поставки тяжелого вооружения Украине, истребители от Словакии на очереди

Поставки оружия наконец-то идут в сторону Украины.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Германия передаст тяжелое вооружение Украине.

Об этом сообщил депутат Бундестага Маркус Фабер на своей странице в Twitter.

"Дороги друзья. Германия теперь будет быстро поставлять тяжелую технику в Украину. Я рад, что нам удалось убедить наших партнеров по коалиции в этом", — написал Фабер. К слову, во Вроцлаве (Польша) уже заметили эшелоны техники, которые двигаются из Германии по направлению к Украине.

Кроме того, в сети вовсю обсуждают передачу Словакией самолетов Миг-29 Украине. О такой возможности сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

По информации журналиста, США не запретили Словакии поставки Миг-29 в Украину, хотя ранее они блокировали данные поставки. Словакия хочет передать Украине свои истребители, а взамен получить американские F-16.

Ранее сообщалось, что Словакия может передать Украине мощные артиллерийские установки. 8 апреля Братислава официально подтвердила, что предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.