Укр

Германия одобрила поставки тяжелого вооружения Украине, истребители от Словакии на очереди

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Оружие для Украины Новость обновлена 13 апреля 2022, 16:09
Оружие для Украины

Поставки оружия наконец-то идут в сторону Украины.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Германия передаст тяжелое вооружение Украине.

Об этом сообщил депутат Бундестага Маркус Фабер на своей странице в Twitter.

"Дороги друзья. Германия теперь будет быстро поставлять тяжелую технику в Украину. Я рад, что нам удалось убедить наших партнеров по коалиции в этом", — написал Фабер. К слову, во Вроцлаве (Польша) уже заметили эшелоны техники, которые двигаются из Германии по направлению к Украине.

Кроме того, в сети вовсю обсуждают передачу Словакией самолетов Миг-29 Украине. О такой возможности сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

По информации журналиста, США не запретили Словакии поставки Миг-29 в Украину, хотя ранее они блокировали данные поставки. Словакия хочет передать Украине свои истребители, а взамен получить американские F-16.

Ранее сообщалось, что Словакия может передать Украине мощные артиллерийские установки. 8 апреля Братислава официально подтвердила, что предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Война с Россией
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