Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием

Оперативно о главном за день

Украина 47 дней подряд дает отпор российским оккупантам. Вражеская армия после отступления из Киевщины, Черниговщины и Сумщины перебрасывает силы на Харьковщину, о чем свидетельствуют карты боевых действий. Кроме того, россияне пытаются агитировать людей за себя в Херсоне, а Николаев кроют ракетными снарядами. "Горячо" от обстрелов и в Днепропетровской области, где почти полностью был уничтожен аэропорт. Однако украинские военные успешно отражают все атаки противника, а власти тем временем усиливают армию оружием. При этом в Офисе президента не теряют надежду договориться с Кремлем о прекращении войны мирным путем.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 11 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 За минувшие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:

один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппарата (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

Также истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, "прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".

00:00 Президент Украины опубликовал очередное ночное видеообращение. Ключевые тезисы:

Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь.

Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, который пришел на нашу землю под российским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался.

Настанет день, когда росиянам придется все признать. Признать истину. Для этого все наши силы и каждая минута. Оборона, дипломатия, экономика, информационное противостояние, юридическая ответственность – по всем направлениям у нас есть алгоритмы действий.

Следующая неделя будет не менее важной, чем предыдущая. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно.

Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно. Я продолжу обращаться к парламентам и народам мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других стран. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов в помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против российской федерации.

Сегодня – двенадцатая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни президента Польши Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими в противодействии российской агрессии.

Во время сегодняшнего разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом говорили о привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против россии и как заставить россию искать мир. В последнее время германская позиция меняется в пользу Украины.

Напомним, что события российско-украинской войны за 8 апреля описаны в материале: "Война – день 44: россия ударила ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских".

О том, что происходило в Украине 9 апреля, читайте в материале: "Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе".

А с самыми важными для Украины событиями в стране и мире за 10 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, взимают резервы на "битву за Донбасс"".