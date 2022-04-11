Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием
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Оперативно о главном за день
Украина 47 дней подряд дает отпор российским оккупантам. Вражеская армия после отступления из Киевщины, Черниговщины и Сумщины перебрасывает силы на Харьковщину, о чем свидетельствуют карты боевых действий. Кроме того, россияне пытаются агитировать людей за себя в Херсоне, а Николаев кроют ракетными снарядами. "Горячо" от обстрелов и в Днепропетровской области, где почти полностью был уничтожен аэропорт. Однако украинские военные успешно отражают все атаки противника, а власти тем временем усиливают армию оружием. При этом в Офисе президента не теряют надежду договориться с Кремлем о прекращении войны мирным путем.
В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 11 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 За минувшие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).
Также истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, "прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".
00:00 Президент Украины опубликовал очередное ночное видеообращение. Ключевые тезисы:
- Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь.
- Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, который пришел на нашу землю под российским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался.
- Настанет день, когда росиянам придется все признать. Признать истину. Для этого все наши силы и каждая минута. Оборона, дипломатия, экономика, информационное противостояние, юридическая ответственность – по всем направлениям у нас есть алгоритмы действий.
- Следующая неделя будет не менее важной, чем предыдущая. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно.
- Я продолжу обращаться к парламентам и народам мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других стран. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов в помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против российской федерации.
- Сегодня – двенадцатая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни президента Польши Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими в противодействии российской агрессии.
- Во время сегодняшнего разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом говорили о привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против россии и как заставить россию искать мир. В последнее время германская позиция меняется в пользу Украины.
Напомним, что события российско-украинской войны за 8 апреля описаны в материале: "Война – день 44: россия ударила ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских".
О том, что происходило в Украине 9 апреля, читайте в материале: "Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе".
А с самыми важными для Украины событиями в стране и мире за 10 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, взимают резервы на "битву за Донбасс"".
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