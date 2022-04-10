россия перебрасывает новые силы на Харьковщину: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой оккупантам на всех направлениях.

В воскресенье, 10 апреля, на 46-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка поделилась свежей картой боевых действий.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовали на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнении с 9 апреля.

Карта боев в Украине за 10 апреля

Карта боев в Украине за 9 апреля

По информации Генштабу ВСУ, На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Удачи не имел. Утратил в ротную тактическую группу личного состава и техники.

Ранее сообщалось, что оккупанты полностью уничтожили аэропорт в Днепре, а президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему трудно садиться за стол переговоров с россиянами.