Оккупанты продолжают палить по Днепропетровщине: от аэропорта не осталось живого места

Почти весь день идет обстрел Днепра и пригородов

Днем в воскресенье, 10 апреля, российские оккупанты продолжают ставить рекорды обстрелов Днепропетровской области, — среди прочего, ударили по аэропорту.

Об этом на своем канале проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что последние дни резко подскочило число обстрелов Днепропетровской и Запорожской областей, число воздушных тревог в день в этих регионах зашкаливает. По состоянию на 14:30 звучит уже 9-я сирена с начала дня.

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Хотя средства противовоздушной обороны работают на славу, некоторые снаряды достигают своих целей.

В частности, днем 10 апреля попали в инфраструктурный объект в селе Звонецкое в 40 километрах на юг от Днепра, а также снова атаковали аэропорт в Днепре (они уже били по нему в середине марта).

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Что сейчас происходит в Днепре?

Российские военные уже много недель пытаются пробиться на территорию Днепропетровской области со стороны Николаева и Херсона, однако до сих пор не достигли своей цели.

После выхода из северных областей Украины, они резко усилили обстрелы центра и юго-востока.

Красным прямоугольником выделены районы новых обстрелов оккупантов

Как сообщал "Телеграф", ранее обстрелы оккупантов вызвали страшный пожар в Новомосковске под Днепром.