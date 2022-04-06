Атаковали с воздуха: россияне уничтожили нефтебазу под Днепром (фото)

На месте взрыва случился сильный пожар.

Ночью, 6 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. На одну из нефтебаз в регионе был совершен авиаудар. Также был нанесён удар по заводу, в результате чего случился пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

По его данным нефтебаза с горючим уничтожена, на месте сильный пожар — горит горючее. Спасатели пытаются справиться с последствиями удара. О количестве пострадавших пока информации нет.

Позже Резниченко добавил, что, к счастью, на нефтебазе и заводе никто не пострадал. Пожар на заводе также потушили. Глава Днепропетровской ОВА отметил, что с пламенем боролись более 8 часов.

Удар пришелся на нефтебазу в Новомосковске, что неподалеку от Днепра, сообщил глава Днепроблсовета Николай Лукашук у себя в Фейсбуке. Чиновник также отметил, что еще одна ракета попала в завод в Синельниковском районе.

Мэр Новомосковска Сергей Резник на своей странице в Фейсбуке записал видеообращение к жителям города, призвав их не паниковать и не публиковать никакие подробности о нынешней ситуации в городе, чтобы не помогать врагам.

Где находится Новомосковск: карта

Новомосковск — крупный районный центр в 30 км к северо-западу от Днепра

Как сообщалось ранее, 30 марта российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Днепру из-за чего была уничтожена местная нефтебаза, а также два бензовоза.

Вместе с тем городской глава Борис Филатов призвал жителей Днепра не публиковать в сети кадры обстрелов и мест попадания, предупредив, что за это в военное время полагается уголовная ответственность.