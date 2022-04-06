Атакували з повітря: росіяни знищили нафтобазу під Дніпром (фото)

На місці вибуху сталася сильна пожежа.

Вночі 6 квітня російські окупанти атакували Дніпропетровську область. На одну з нафтобаз у регіоні було здійснено авіаудар. Також було завдано удару по заводу, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

За його даними, нафтобазу з пальним знищено, на місці сильна пожежа — горить пальне. Рятувальники намагаються впоратися із наслідками удару. Про кількість постраждалих поки що інформації немає.

Пізніше Резніченко додав, що, на щастя, на нафтобазі та заводі ніхто не постраждав. Пожежу на заводі також загасили. Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що з полум’ям боролися понад 8 годин.

Удар припав на нафтобазу в Новомосковську, що неподалік Дніпра, повідомив голова Дніпроблради Микола Лукашук у себе у Фейсбуці. Чиновник також зазначив, що ще одна ракета потрапила на завод у Синельниківському районі.

Мер Новомосковська Сергій Резник на своїй сторінці у Фейсбуці записав відеозвернення до жителів міста, закликавши їх не панікувати та не публікувати жодних подробиць про нинішню ситуацію в місті, щоб не допомагати ворогам.

Де знаходиться Новомосковськ: карта

Новомосковськ - великий районний центр за 30 км на північний захід від Дніпра

Як повідомлялося раніше, 30 березня російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Дніпру, через що було знищено місцеву нафтобазу, а також два бензовози.

Водночас міський голова Борис Філатов закликав мешканців Дніпра не публікувати в мережі кадри обстрілів та місць влучення, попередивши, що за це у воєнний час належить кримінальна відповідальність.