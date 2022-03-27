СБУ зробила жорстке попередження іноземним ЗМІ

Журналістів попередили про кримінальну відповідальність.

У Службі безпеки України звернулися до іноземних журналістів із закликом не фіксувати на фото та відео вибухи після обстрілів російських окупантів та не поширювати кадри у мережі. У інакшому випадку вони вважатимуться шпигунами.

Як передає "Укрінформ", про це під час брифінгу щодо ракетних обстрілів Львова заявила речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

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За її словами, транслюючи інформацію про те, звідки летять снаряди й куди вони потрапляють, журналісти допомагають ворогу скоригувати вогонь.

"Ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а для українських журналістів — під 111-ту як державна зрада, адже відбувається її передавання ворогу", — заявила речниця СБУ.

Крім того, іноземних журналістів попередили про кримінальну відповідальність за прямі ефіри з місць попадання російських ракет і снарядів.

"Зараз ми наполегливо рекомендуємо вам не робити фото- та відеофіксацію. У нас є мирне населення, у нас можуть загинути люди від ваших публікацій, прямих ефірів. Ви коректуєте вогонь ворога", — додала вона.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, увечері 26 березня росіяни вдарили ракетами по Львову. Після обстрілу почалася пожежа, небо заволокло чорним димом. За попередніми даними, п’ятеро людей через обстріл отримали поранення. Поліціянти вже затримали двох корегувальників вогню.

Як заявив спікер президента України Сергій Никифоров, на Заході не зробили жодних серйозних заяв щодо ракетного обстрілу по Львову, який знаходиться за 80 км від польського кордону.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська регулярно обстрілюють Львів. 13 березня окупанти вдарили по Яворівському полігону. Тоді внаслідок серйозного ракетного удару загинуло щонайменше 35 людей, більше сотні отримали серйозні каліцтва.