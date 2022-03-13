Обстріл Яворівського полігону: стала відома кількість жертв (оновлено)

Поранено майже шість десятків осіб

У ніч із 12 на 13 лютого поблизу Львова росіяни обстріляли Яворівський військовий полігон, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки. В результаті атаки зруйнована місцева інфраструктура, а також є загиблі і поранені.

Інформацію про кількість жертв було оприлюднено очільником Львівської облдержадміністрації Максимом Козицьким.

За словами чиновника, по західним областям україни рашисти випустили понад 30 ракет. Частину із тих, які летіли на Львівщину, вдало ліквідували системи ППО. Однак усі знищити не вдалося, внаслідок чого було зруйновану частину Яворівського полігону.

UPD. Згідно з уточненою інформацією, загинуло 35 осіб, ще 134 — знаходяться під наглядом лікарів у місцевих шпиталях.

Через це загинуло дев'ять осіб, ще 57 — отримали різноманітні поранення. При чому серед жертв є як військовослужбовці, так і цивільне населення.

На місці обстрілу й досі подекуди наявні осередки пожеж, які намагаються ліквідувати. Додатково обстежуються уламки будівель на предмет можливого знаходження людей під ними.

Козицький підкреслив, що Яворівський полігон знаходиться усього в кількох десятках кілометрів від кордону з Польщею.

"Це ще одне підтвердження, що під загрозою не лише Україна, а й вся Європа. Закрийте небо над Україною!" — зазначив чиновник.

Додамо, що також вранці рашисти атакували й Чернігівщину — через авіаудар було зруйновано дев'ятиповерхівку, в якій залишалися люди. Рятувальники говорять, що є жертви.