В Україні за фіксацію пересувань техніки ЗСУ загрожує в'язниця: Рада ухвалила закон

Фотографувати переміщення військової техніки ЗСУ заборонено!

Верховна Рада України ввела кримінальну відповідальність за фотографування та відеознімання переміщень техніки Збройних Сил України.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за відповідний законопроєкт проголосували у четвер, 24 березня.

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Так, за фото чи відеофіксацію переміщень української військової техніки та поширення інформації про це в умовах воєнного або надзвичайного стану відтепер каратимуть таким чином:

поширення інформації про направлення та переміщення техніки, зброї, боєприпасів в Україну, або переміщення її територією, якщо такі дані не розміщувалися у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони чи в офіційних джерелах відповідних відомств — загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років;

техніки, зброї, боєприпасів в Україну, або переміщення її територією, якщо такі дані не розміщувалися у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони чи в офіційних джерелах відповідних відомств — загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років; поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ чи українських формувань з можливістю ідентифікувати місцевість, якщо таких даних не було у відкритому доступі від ЗСУ — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років;

якщо таких даних не було у відкритому доступі від ЗСУ — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років; якщо описані вище дії були вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання інформації державі-агресору і це спричинило важкі наслідки — загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські захисники знищили ще одну колону російської техніки.