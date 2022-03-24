Українські захисники знищили ще одну колону російської техніки: ефектні фото

Російські нацисти не дорахувалися ще кількох важливих одиниць у технічному наповненні своєї армії

Українські військовослужбовці, які вже місяць тримають оборону рідної держави, не втомлюються знищувати ворожі танки, броньовики та інші автомобілі. Чимало техніки ліквідовується у північних регіонах України, де наразі російських окупантів чи не найбільше за інші області.

Чудовими знімками з поля бою наших захисників із трофеями поділилися у Генеральному штабі ЗСУ 24 березня.

Чому росії не виграти війну проти України?

З міркувань безпеки конкретну область, де було проведено захоплення та часткове знищення колони техніки, військові не називають. Однак дивитися на понівечені машини російської армії менш приємно не стає.

У коментарях уже зазначили, що окремі серед захоплених українцями бойових машин мають початково інженерне призначення.

Також дехто розгледів і установку для розмінування. Таким чином можна зробити висновок, що російські нацисти сподівалися отримати технічне підкріплення, яке б їх супроводжувало та здійснювало для них вогневу підтримку. Утім, не склалося.

Ті автомобілі, котрі вціліли у бою, скоро будуть покращені українськими спеціалістами, та почнуть виконувати бойові завдання вже на користь ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" демонстрував, як саме працює український військовий комплекс "Стугна", який може швидко впоратися із будь-яким російським танком.

Також ми писали про ще одну знищену вогнем захисників колону ворожої техніки, в якій були і вантажівки, і легкові автомобілі.