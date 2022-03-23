Залишився тільки попіл: ЗСУ показали вщент знищену колону російських окупантів (фото)

Від деяких екіпажів залишається тільки попіл.

Українські військові 28 днів поспіль відбивають атаки російських окупантів, знищуючи їх техніку вщент. Від деяких ворожих колон залишається тільки попіл.

Фотографіями того, що залишається від росіян після зустрічі з українською армією, опублікував Генштаб ЗСУ

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Російські окупанти, чи в силу відчуття "вєлікодєржавності" чи в силу недолугості, не розуміють, що захоплюючи ЧУЖУ землю, вони будуть гинути. Від деяких екіпажів залишається тільки попіл, навіть хоронити нічого. Деяким загарбникам "щастить" залишитися цілим… але мертвим", — підписали фото у Генштабі.

Знищена 23 березня російська техніка — заслуга командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. На опублікованих вище фото показали залишки техніки диверсантів, які мали намір влаштовувати провокації в українських містах та селах. Їх ліквідували підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади.

"Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак, вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками", — зазначили військові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.