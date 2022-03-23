Рус

Українські партизани "кошмарять" тили ворога (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2365
Знищена російська техніка Новина оновлена 23 березня 2022, 20:34
Знищена російська техніка

Окупантам на українській землі доводиться несолодко

Російські окупаційні війська, які вторглися в Україну, продовжують стикатися із запеклим опором не лише на передовій, а й у тилах, де повсюдно орудують партизани.

Кадрами їхньої роботи поділилася пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Українські партизани продовжують "кошмарити" тилові підрозділи ворога. Боєприпаси та зброя знадобляться для подальшої боротьби з російськими окупантами. Разом переможемо!", — йдеться у повідомленні.

На короткому ролику показано роботу добровольців, які змогли захопити вантажівку постачання та знайшли там велику скриньку з патронами до стрілецької зброї, а також змогли розжитися російськими сухпайками.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, в окупаційної армії спостерігаються серйозні проблеми з логістичним забезпеченням. Подекуди ситуація доходить до того, що росіянам доводиться забирати паливо у місцевих жителів та фермерів.

Водночас окупанти так і не змогли добитися переваги в повітрі, оскільки ЗСУ продовжують використовувати ударні безпілотники для поразки супротивника, що окопав.

На Заході тим часом прогнозують, що війна затягнеться ще на деякий час.

Теги:
#Україна #Росія
кривавий диктатор путін
Новини Росії
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
кривавий диктатор путін
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Категорія
Телеведучий вважає, що війна поставила росію на межу виживання
Біоматеріалу у путіна вистачає, - відомий журналіст про закінчення війни з росією та історичний шанс для України
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "газовий удар" путіна по Європі: Це новий фронт
Дата публікації
Категорія
Хороший окупант – мертвий окупант
В Україні з’явилася "нова Чорнобаївка": у росіян серйозні втрати
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію