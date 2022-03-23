Украинские партизаны "кошмарят" тылы врага (видео)

Оккупантам на украинской земле приходится несладко

Российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину, продолжают сталкиваться с ожесточенным сопротивлением не только на передовой, но и в тылах, где вовсю орудуют партизаны.

Кадрами их работы поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага. Боеприпасы и оружие пригодятся для дальнейшей борьбы с российскими оккупантами. Вместе победим!", — говорится в сообщении.

На коротком ролике показано работу добровольцев, которые смогли захватить грузовик снабжения и нашли там большой ящик с патронами к стрелковому оружию, а также смогли разжиться российскими сухпайками.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, у оккупационной армии наблюдаются серьезные проблемы с логистическим обеспечением. Местами ситуация доходит до того, что россиянам приходится забирать топливо у местных жителей и фермеров.

Вместе с тем оккупанты так и не смогли добиться превосходства в воздухе, поскольку ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для поражения окопавшегося противника.

На Западе тем временем дают прогнозы, что война затянется еще на некоторое время.