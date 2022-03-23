Укр

Украинские партизаны "кошмарят" тылы врага (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
3712
Уничтоженная российская техника
Уничтоженная российская техника

Оккупантам на украинской земле приходится несладко

Российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину, продолжают сталкиваться с ожесточенным сопротивлением не только на передовой, но и в тылах, где вовсю орудуют партизаны.

Кадрами их работы поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага. Боеприпасы и оружие пригодятся для дальнейшей борьбы с российскими оккупантами. Вместе победим!", — говорится в сообщении.

На коротком ролике показано работу добровольцев, которые смогли захватить грузовик снабжения и нашли там большой ящик с патронами к стрелковому оружию, а также смогли разжиться российскими сухпайками.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, у оккупационной армии наблюдаются серьезные проблемы с логистическим обеспечением. Местами ситуация доходит до того, что россиянам приходится забирать топливо у местных жителей и фермеров.

Вместе с тем оккупанты так и не смогли добиться превосходства в воздухе, поскольку ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для поражения окопавшегося противника.

На Западе тем временем дают прогнозы, что война затянется еще на некоторое время.

Теги:
#Украина #Россия
кровавый диктатор путин
Новости России
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Категория
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт
Дата публикации
Категория
Хороший оккупант - мертвый оккупант
В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию