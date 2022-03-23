Оккупанты отбирают топливо у фермеров из-за проблем с обеспечением: сводка Генштаба ВСУ
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Захватчики испытывают логистические проблемы.
В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российские оккупанты отбирают у гражданских лиц и фермеров топливо.
Об этом сообщили в оперативной сводке от Генерального штаба Украины в Facebook.
В Генштабе ВСУ отметили, что россияне пытаются окружить группировки украинских войск, чтобы выставлять очередные ультиматумы во время переговорного процесса. Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары ракетами и авиацией по гражданской инфраструктуре. Захватчики применяют хаотическое минирование местности и уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" российской федерации, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.
На временно занятых территориях Запорожской области захватчики из-за проблем с логистическим обеспечением пытаются пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и фермеров.
"Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов. Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!" — отметили в Генштабе ВСУ.
Ранее сообщалось, что в НАТО вновь отказались отправить войска в Украину.
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