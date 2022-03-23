Укр

Генсек НАТО ответил на громкое предложение Польши по Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Йенс Столтенберг Новость обновлена 23 марта 2022, 16:22
Йенс Столтенберг

НАТО не отправит войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши направить в Украину миротворческие силы альянса для борьбы с российским агрессором. В НАТО не намерены отправлять войска в Украину.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в среду, сообщает "Телеграф".

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Также Столтенберг сообщил, что саммит лидеров НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к НАТО за помощью из-за ядерного терроризма россии.

На днях стало известно, что президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО направить в Украину миротворческую миссию. Соответствующее заявление он намерен сделать на саммите Альянса в Брюсселе, которое состоится в четверг, 24 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время первой недели военной агрессии россии против Украины, ВР призвала ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на украинские территории свои миротворческие силы, чтобы иметь еще одну возможность для защиты мирных украинцев.

Теги:
#Украина #ЕС #Польша #НАТО #Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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