Генсек НАТО ответил на громкое предложение Польши по Украине

НАТО не отправит войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши направить в Украину миротворческие силы альянса для борьбы с российским агрессором. В НАТО не намерены отправлять войска в Украину.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в среду, сообщает "Телеграф".

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Также Столтенберг сообщил, что саммит лидеров НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к НАТО за помощью из-за ядерного терроризма россии.

На днях стало известно, что президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО направить в Украину миротворческую миссию. Соответствующее заявление он намерен сделать на саммите Альянса в Брюсселе, которое состоится в четверг, 24 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время первой недели военной агрессии россии против Украины, ВР призвала ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на украинские территории свои миротворческие силы, чтобы иметь еще одну возможность для защиты мирных украинцев.