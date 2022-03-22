В Україні за зйомку військової техніки хочуть карати в'язницею: скільки дадуть

Також нардепи пропонують карати за нецільове використання гуманітарної допомоги.

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та позиції українських військ. За фотографії та відео поширені у мережі загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомив народний депутат Андрій Осадчук.

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Так, за виставлене відео в соцмережах у новому законі пропонують карати позбавленням волі від 5 до 8 років. А за умови, що все це зроблено групою осіб або з корисливою метою, загрожує від 8 до 12 років.

"Взагалі нічого не фотографуйте, що стосується військової техніки. Будьте уважні та обережні, так ми швидше здобудемо Перемогу", — зазначив Андрій Осадчук.

Також законопроєктом пропонується запровадити кримінальну відповідальність за нецільове використання та перепродаж гуманітарної допомоги.

"Погоджено, що саме продаж таких товарів (предметів) загальною вартістю від 620 000 гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином. У воєнний час буде каратися позбавленням волі від п’яти до семи років", — додав народний депутат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.