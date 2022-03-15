В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм: що це означає

Якщо дії колаборантів призведуть до загибелі інших осіб — загрожує довічне ув'язнення.

В Україні за колабораційну діяльність почнуть притягувати до кримінальної відповідальності, а посадових осіб позбавляти права займатися діяльністю на термін від 10 до 15 років. Відповідний закон (№2108-ІХ) вже набув чинності та був опублікований у виданні "Голос України".

"Телеграф" розбирався, що означає колабораційна діяльність та що за неї загрожує.

Що таке колабораційна діяльність?

Текст закону свідчить, що до колабораційної діяльності прирівнюватимуть наступні дії:

здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики до цього;

підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;

співпраця з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора;

невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями.

Все вищеперераховане каратиметься в Україні позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п‘ятнадцяти років.

Що загрожує колаборантам?

Якщо пропаганда здійснюється у навчальних закладах України, зокрема, якщо адміністрація пішла на впровадження освітніх стандартів держави-агресора, то такі дії каратимуться виправними роботами на строк до 2 років, арештом до 6 місяців, або ж позбавленням волі до 3 років. Такі особи не матимуть права надалі обіймати певні посади від 10 до 15 років.

За передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням, які були створені на тимчасово окупованій території, загрожує штраф до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Якщо громадянин України добровільно пішов на посаду у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях, або ж взяв участь в організації/проведенні виборів чи референдумів, або ж публічно до цього закликав, то такій особі загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

За організацію та проведення політичних заходів, інформаційну підтримку окупантів чи держави-агресора, за відсутності ознак державної зради, каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ж громадянин добровільно займе посаду у незаконних судових/правоохоронних органах, які створені на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь цього громадянина у незаконних збройних формуваннях окупантів, його каратимуть позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Вчинення особами дій, зазначених у попередніх трьох пунктах, або ухвалення рішень, які призвели до загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 15 років або довічним позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше "Телеграф" повідомляв, колишній депутат міськради Мелітополя Галина Данильченко назвала себе "в.о. міського голови" та закликала співпрацювати з окупантами. Тим часом голова міськради окупованого Генічеська заявив, що більше не може виконувати свої обов’язки та подав у відставку.