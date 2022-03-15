В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм: что это значит

Если действия коллаборантов приведут к гибели других лиц — грозит пожизненное заключение.

В Украине за коллаборационную деятельность начнут привлекать к уголовной ответственности, а должностных лиц лишать права заниматься деятельностью на срок от 10 до 15 лет. Соответствующий закон (№2108-ІХ) уже вступил в силу и был опубликован в издании "Голос Украины".

"Телеграф" разбирался, что означает коллаборационная деятельность и что за нее угрожает.

Что такое коллаборационная деятельность?

Текст закона свидетельствует, что к коллаборационной деятельности будут приравниваться следующие действия:

осуществление вооруженной агрессии против государства, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к этому;

поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

сотрудничество с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора;

непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Все вышеперечисленное будет наказываться в Украине лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Что угрожает коллаборантам?

Если пропаганда осуществляется в учебных заведениях Украины, в частности, если администрация пошла на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора, то такие действия будут наказываться исправительными работами сроком до 2 лет, арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет. Такие лица не вправе в дальнейшем занимать определенные должности от 10 до 15 лет.

За передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным формированиям, которые были созданы на временно оккупированной территории, грозит штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Если гражданин Украины добровольно пошел на должность в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях, или же принял участие в организации/проведении выборов или референдумов, или публично к этому призвал, то такому лицу грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацией имущества или без таковой.

За организацию и проведение политических мероприятий, информационную поддержку оккупантов или государства-агрессора, при отсутствии признаков государственной измены, будут наказывать лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Если же гражданин добровольно займет должность в незаконных судебных/правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, а также добровольное участие этого гражданина в незаконных вооруженных формированиях оккупантов, его будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Совершение лицами действий, указанных в предыдущих трех пунктах, или принятие решений, повлекших гибель людей или наступление других тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назвала себя "и.о. городского головы" и призвала сотрудничать с оккупантами. Тем временем глава горсовета оккупированного Геническа заявил, что больше не может выполнять свои обязанности и подал в отставку.