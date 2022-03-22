В Украине за съемку военной техники хотят наказывать тюрьмой: сколько дадут

Также нардепы предлагают наказывать за нецелевое использование гуманитарной помощи.

В Украине планируется ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещениях и позициях украинских войск. За фотографии и видео распространены в сети грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщил народный депутат Андрей Осадчук.

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Так, за выставленное видео в соцсетях в новом законе предлагают наказывать лишением свободы от 5 до 8 лет. А при условии, что все это сделано группой лиц или в корыстных целях, грозит от 8 до 12 лет.

"Вообще ничего не фотографируйте, что касается военной техники. Будьте внимательны и осторожны, так мы скорее одержим Победу", — отметил Андрей Осадчук.

Также законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за нецелевое использование и перепродажу гуманитарной помощи.

"Соглашено, что именно продажа таких товаров (предметов) общей стоимостью от 620 000 гривен или другое их использование с целью получения прибыли является преступлением. В военное время будет наказываться лишением свободы от пяти до семи лет", — добавил народный депутат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.