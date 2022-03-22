В Украине за съемку военной техники хотят наказывать тюрьмой: сколько дадут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 48
Также нардепы предлагают наказывать за нецелевое использование гуманитарной помощи.
В Украине планируется ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещениях и позициях украинских войск. За фотографии и видео распространены в сети грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Об этом во вторник, 22 марта, сообщил народный депутат Андрей Осадчук.
Надежный источник новостей о войне
Так, за выставленное видео в соцсетях в новом законе предлагают наказывать лишением свободы от 5 до 8 лет. А при условии, что все это сделано группой лиц или в корыстных целях, грозит от 8 до 12 лет.
"Вообще ничего не фотографируйте, что касается военной техники. Будьте внимательны и осторожны, так мы скорее одержим Победу", — отметил Андрей Осадчук.
Также законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за нецелевое использование и перепродажу гуманитарной помощи.
"Соглашено, что именно продажа таких товаров (предметов) общей стоимостью от 620 000 гривен или другое их использование с целью получения прибыли является преступлением. В военное время будет наказываться лишением свободы от пяти до семи лет", — добавил народный депутат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-