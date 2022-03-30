По Дніпру завдано ракетного удару: куди потрапили

росія пустила дві ракети по Дніпру

У середу, 30 березня, росія завдала удару з повітря по Дніпру, як з’ясувалося, постраждала нафтобаза і два бензовози. Як передає "Телеграф", про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграм-каналі.

Увечері російські військові пустили ракети по Дніпру. За даними Лукашука, дві ракети потрапили по нафтобазі, наповненій паливом. Внаслідок цього цей об’єкт знищено. Крім того, уламки іншої ракети пошкодили два бензовози. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Окрім того, голова облради розповів, що у середу, 30 березня, окупанти влаштували провокацію з боку Херсонської області. Під обстріл потрапила територія Апостолівської громади. Обійшлося без жертв.

Додамо, що міський голова Борис Філатов вкотре закликав не публікувати фотографії обстрілів у соціальних мережах. Мер заявив, що на цю тему вже поспілкувався із Службою безпеки України. Філатов пише, що ловити порушників розпочнуть із завтрашнього дня.

"Всіх, безумовно, не відловимо, але хтось обов’язково поїде далеко і надовго," — пригрозив мер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дві російські ракети впали у передмісті Дніпра. Постраждала одна з військових частин.