росія завдала ракетного удару по Дніпру: деталі

Дніпро зазнав ракетного обстрілу

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

"Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди. Фото не постимо", — повідомив він.

Він закликав городян не перевантажувати телефонні лінії державних органів та спецслужб повідомленнями про те, що був вибух, оскільки там уже й так знають про це.

Більше деталей він не відкривав і запропонував дочекатися коментаря міської Військової адміністрації.

Як повідомлялося раніше, окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні українським містам, наприклад, вранці 29 березня було завдано ракетного удару по місту Миколаїв. Ракета потрапила прямо в будівлю міської адміністрації, через що вона отримала масштабні ушкодження. Частина будівлі повалилася.

Ракетний удар призвів до того, що під завалами загинули щонайменше дев’ять людей і ще близько 30 отримали поранення. Що хитається голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, то з ним усе гаразд.

Крім того, окупанти 29 березня накрили мінометним та артилерійським вогнем Бучу, через що там загинули щонайменше п’ять людей, а ще чотири отримали поранення.