Окупанти обстріляли Бучу з градів та мінометів: п’ятеро загиблих (фото, відео)

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло п’ятеро людей.

У вівторок, 29 березня, на 34 день війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні міста України.

28 березня противник із мінометів та градів обстріляв Бучу, що на Київщині.

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Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небітов у Facebook.

Внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро безневинних людей загинули, ще четверо поранено.

Райони, які потрапили під обстріл розбиті, рознесені вщент снарядами, охоплені вогнем. 34 будинки пошкоджено. Зруйновано об’єкти інфраструктури.

"Війна армії агресора з українцями та їхніми будинками продовжується", — написав Небітов і опублікував фото та відео наслідків російських обстрілів.

У Київській області продовжуються ворожі обстріли

Буча після ворожого обстрілу 29.03.2022

Вирва від ворожого снаряда

Внаслідок обстрілу почалися пожежі

Обстріл будинку в Бучі

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Зазначимо, що вранці 29 березня окупанти завдали удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, після чого запустили в його бік авіацію з боку тимчасово окупованого Криму.

За місяць війни росіяни знищили понад 60 церков та інших релігійних споруд.