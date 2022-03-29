Окупанти обстріляли Бучу з градів та мінометів: п’ятеро загиблих (фото, відео)
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Внаслідок ворожих обстрілів загинуло п’ятеро людей.
У вівторок, 29 березня, на 34 день війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні міста України.
28 березня противник із мінометів та градів обстріляв Бучу, що на Київщині.
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Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небітов у Facebook.
Внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро безневинних людей загинули, ще четверо поранено.
Райони, які потрапили під обстріл розбиті, рознесені вщент снарядами, охоплені вогнем. 34 будинки пошкоджено. Зруйновано об’єкти інфраструктури.
"Війна армії агресора з українцями та їхніми будинками продовжується", — написав Небітов і опублікував фото та відео наслідків російських обстрілів.
Зазначимо, що вранці 29 березня окупанти завдали удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, після чого запустили в його бік авіацію з боку тимчасово окупованого Криму.
За місяць війни росіяни знищили понад 60 церков та інших релігійних споруд.
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