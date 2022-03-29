Нічого святого: росія розбомбила вже десятки храмів по всій Україні (фотофакти)

Постраждали споруди різних релігій

Російські війська руйнують не лише комунальну інфраструктуру міст та житлові будинки, а й релігійні споруди. Щодня українська архітектура втрачає по два храми. За місяць війни росіяни знищили понад 60 церков та інших релігійних споруд.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зруйновані храми та інші релігійні споруди розташовувалися у не менш як восьми областях нашої країни: Донецькій, Луганській, Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій. Більшість із них належать до православ’я, але постраждали також освітні релігійні установи, адмін будівлі, синагоги, протестантські храми та мечеті. За посиланням можна переглянути карту руйнувань.

У опублікованій інфографіці на кожному зображенні є дата та опис руйнувань.

Постраждали безліч споруд, які також мали архітектурне та історичне значення. Серед них дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року на Житомирщині. Вона мала статус пам’ятки архітектури національного значення.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці Святогірська Лавра Храм Миколи Чудотворця

Христо-Різдвяний кафедральний собор Харківська синагога Ірпіньська біблійна семінарія

Серед постраждалих також мечеть Сулеймана та Роксолани у Маріуполі. Вона була відкрита у 2007 році і її прообразом стала мечеть Сулейманія у Стамбулі.

Мечеть Султана Сулеймана у Маріуполі Костянтинівська мечеть

Як раніше писав "Телеграф", росія завдала Україні збитків на не менш ніж пів трильйона доларів.