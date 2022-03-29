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Нічого святого: росія розбомбила вже десятки храмів по всій Україні (фотофакти)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Церква простояла 160 років до приходу російських загарбників Новина оновлена 29 березня 2022, 09:22
Церква простояла 160 років до приходу російських загарбників

Постраждали споруди різних релігій

Російські війська руйнують не лише комунальну інфраструктуру міст та житлові будинки, а й релігійні споруди. Щодня українська архітектура втрачає по два храми. За місяць війни росіяни знищили понад 60 церков та інших релігійних споруд.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зруйновані храми та інші релігійні споруди розташовувалися у не менш як восьми областях нашої країни: Донецькій, Луганській, Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій. Більшість із них належать до православ’я, але постраждали також освітні релігійні установи, адмін будівлі, синагоги, протестантські храми та мечеті. За посиланням можна переглянути карту руйнувань.

У опублікованій інфографіці на кожному зображенні є дата та опис руйнувань.

Постраждали безліч споруд, які також мали архітектурне та історичне значення. Серед них дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року на Житомирщині. Вона мала статус пам’ятки архітектури національного значення.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Святогірська Лавра
Святогірська Лавра
Храм Миколи Чудотворця
Храм Миколи Чудотворця
Христо-Різдвяний кафедральний собор
Христо-Різдвяний кафедральний собор
Харківська синагога
Харківська синагога
Ірпіньська біблійна семінарія
Ірпіньська біблійна семінарія

Серед постраждалих також мечеть Сулеймана та Роксолани у Маріуполі. Вона була відкрита у 2007 році і її прообразом стала мечеть Сулейманія у Стамбулі.

Мечеть Султана Сулеймана у Маріуполі
Мечеть Султана Сулеймана у Маріуполі
Костянтинівська мечеть
Костянтинівська мечеть

Як раніше писав "Телеграф", росія завдала Україні збитків на не менш ніж пів трильйона доларів.

Теги:
#Синагога #Храм #Мечеть #Руйнування
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