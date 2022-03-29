Окупанти вдарили по Миколаївській ОДА: зрозуміли, що місто не візьмуть, - Кім

Більшість людей встигли вибігти

Вранці у вівторок, 29 березня, російські військові завдали удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, після чого запустили в бік міста авіацію зі сторони тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив голова ОДА Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що спочатку Кім просто розповів про удар по будівлі, не уточнюючи якій саме, але потім визнав, що приховувати це марно. Сам голова ОДА проспав роботу, тому не постраждав.

Судячи з таймінгу, удару було завдано о 8:35, момент прильоту зняли камери відеоспостереження.

Момент удару по будівлі ОДА у Миколаєві

За його словами, більшість людей встигла вибігти і втрати мінімальні, зараз розбирають завали у пошуках загиблих.

Кім оцінює удар по будівлі ОДА як ознаку того, що росіяни зрозуміли — місто їм не захопити, оскільки для окупації потрібен центр управління, а саме по ньому й ударили. Чиновник сказав, що прийняв послання окупантів і відповідатиме на нього відповідно.

Як видно на фото, будівля дуже постраждала.

Будівля частково обвалилася

Облдержадміністрація знаходиться в центрі міста:

Згодом стало відомо, що російські військові збираються продовжувати удари по Миколаєву.

"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Працюватимуть на дуже малих висотах", — повідомляє Кім.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни рознесли облдержадміністрацію у центрі Харкова.