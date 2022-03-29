З’явилося відео моменту ракетного удару по Миколаївській ОДА

Все зайняло лічені секунди

У мережі опублікували запис з камер відеоспостереження, як було проведено ракетну атаку по будівлі обласної державної адміністрації в Миколаєві 29 березня.

Ролик опублікував голова ОДА Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".

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Камери зняли проліт ракети та стовп диму, який піднявся після влучення в будівлю.

"Я так зрозумів, коли я посміхаюся, — орков це бісить...", — підписав відео чиновник.

Нагадаємо, що внаслідок удару по будівлі ОДА у центрі Миколаєва будову пробило наскрізь та обрушилися дев’ять поверхів. Десятки людей встигли втекти, але решту завалило.

Віталій Кім вважає, що факт удару означає, що російські військові відмовилися від ідеї захопити Миколаїв, оскільки для окупації потрібен центр управління, тобто облдержадміністрація.

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними загинуло вже троє людей, ще 22 постраждали, — пошуки продовжуються, з-під завалів ще чути голоси.