Укр

По Днепру нанесен ракетный удар: куда попали

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Днепре снова неспокойно Новость обновлена 30 марта 2022, 23:13
В Днепре снова неспокойно

россия пустила две ракеты по Днепру

В среду, 30 марта, россия совершила удар с воздуха по Днепру, как выяснилось, пострадала нефтебаза и два бензовоза. Как передает "Телеграф", об этом сообщил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Телеграм-канале.

Вечером российские военные пустили ракеты по Днепру. По данным Лукашука, две ракеты попали в нефтебазу, наполненную топливом. В результате этот объект уничтожен. Кроме того, обломки другой ракеты повредили два бензовоза. К счастью, пострадавших или погибших нет.

Кроме того, глава облсовета рассказал, что в среду, 30 марта, оккупанты устроили провокацию со стороны Херсонской области. Под обстрел попала территория Апостоловской громады. Обошлось без жертв.

Добавим, что городской глава Борис Филатов в который раз призвал не публиковать фотографии обстрелов в социальных сетях. Мэр заявил, что на эту тему уже пообщался со Службой безопасности Украины. Филатов пишет, что ловить нарушителей начнут с завтрашнего дня.

"Всех, безусловно, не отловим, но кто-то обязательно уедет далеко и надолго," – пригрозил мэр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что две российские ракеты упали в пригороде Днепра. Пострадала одна из воинских частей.

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