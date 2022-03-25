Днепр подвергся ракетному удару россиян: разрушены здания, бушуют пожары (видео)
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Ракета россиян упала на окрестностях Днепра
Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из воинских частей в Днепре.
Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования "Восток" в своем Фейсбук.
"Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.
В местном управлении ГСЧС добавили, что две российские ракеты упали в пригороде Днепра на одну из воинских частей в 22:38.
В результате попадания было разрушено несколько зданий, информация о погибших и пострадавших уточняется. Также пока неизвестно, какими именно ракетами был нанесен удар.
Известно, что на местах попадания вспыхнуло два очага пожаров.
Вместе с тем в сети уже появилось видео момента попадания.
Как сообщалось ранее, оккупанты регулярно обстреливают украинские города баллистическими ракетами, а также совершают авианалеты на гражданскую инфраструктуру.
Например, в Харькове российская ракета упала неподалеку от очереди за гуманитарной помощью из-за чего погибли шесть мирных жителей и еще 15 получили ранения.
Также известно, что на временно неподконтрольных территориях оккупанты массово похищают мирных жителей, а затем вывозят их на Сахалин и в другие северные области россии.
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