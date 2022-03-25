Укр

Днепр подвергся ракетному удару россиян: разрушены здания, бушуют пожары (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Жители Днепра слышали мощный взрыв Новость обновлена 25 марта 2022, 00:36
Жители Днепра слышали мощный взрыв

Ракета россиян упала на окрестностях Днепра

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из воинских частей в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования "Восток" в своем Фейсбук.

"Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.

В местном управлении ГСЧС добавили, что две российские ракеты упали в пригороде Днепра на одну из воинских частей в 22:38.

В результате попадания было разрушено несколько зданий, информация о погибших и пострадавших уточняется. Также пока неизвестно, какими именно ракетами был нанесен удар.

Известно, что на местах попадания вспыхнуло два очага пожаров.

Вместе с тем в сети уже появилось видео момента попадания.

Как сообщалось ранее, оккупанты регулярно обстреливают украинские города баллистическими ракетами, а также совершают авианалеты на гражданскую инфраструктуру.

Например, в Харькове российская ракета упала неподалеку от очереди за гуманитарной помощью из-за чего погибли шесть мирных жителей и еще 15 получили ранения.

Также известно, что на временно неподконтрольных территориях оккупанты массово похищают мирных жителей, а затем вывозят их на Сахалин и в другие северные области россии.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр
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