Снаряд оккупантов убил несколько человек в пункте выдачи гуманитарки в Харькове

От вражеских обстрелов погибли мирные жители города

В Харькове российские нацисты обстреляли из оружия дальнего действия пункт выдачи гуманитарной помощи, который находился в отделении "Новой почты". По предварительным сведениям от вражеского обстрела погибли шесть человек, еще 15 получили травмы разной степени тяжести.

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Указанную информацию в четверг, 24 марта, на своей официальной странице в соцсети обнародовал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне продолжают совершать террор против мирного населения! В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.", — написал он.

В результате вражеского обстрела шесть мирных жителей города погибли сразу, еще 15 травмированы. Однако, как отметил Синегубов, эти цифры, к сожалению, еще не окончательны. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из городов Донецкой области рашисты обстреляли продовольственный супермаркет, в котором находились гражданские.

Также напомним, что подобный случай недавно произошел в Чернигове, где оккупанты попали в мирных жителей, стоявших в очереди в киоске с хлебом. В тот день от рук оккупантов погибли более десяти мирных жителей.