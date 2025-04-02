Кучма его крестил и разрешил назвать в честь своего отца: как выглядит младший сын Иво Бобула

Даниила артисту родила его четвертая жена

У известного украинского исполнителя Иво Бобула, прическа и имидж которого практически не изменились с 90-х годов, была бурная личная жизнь. У артиста есть трое детей от разных браков. Но только с младшим наследником у него сложились теплые отношения.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Даниил Бобул, где он сейчас и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности о младшем сыне знаменитости.

Даниил Бобул — что известно о младшем сыне Иво Бобула

В украинского артиста Иво Бобула есть трое детей. Сын Руслан и дочь Людмила родились от первых двух браков, а сына Даниила подарила певцу его нынешняя возлюбленная Наталья, младше его на 12 лет.

В интервью Иво Бобул рассказывал, что в Наталье нашел то, что не было ни в одной из его женщин — мудрость. Она ухаживала за ним, умела слушать и всегда следила за тем, чтобы на сцене он выглядел "как с иголочки".

Иво Бобул со своей женой Натальей

Вскоре Наталья родила Даниила, которому уже 20 лет. Иво Бобул в интервью "Слава+" назвал младшего сына "своей жизнью", отметив, что ради него делает все: хвалит и любит.

Иво Бобул с женой и сыном Даниилом

Известно, что крестным отцам Даниила стал экс-президент Украины Леонид Кучма, с которым Иво Бобул давно находится в дружеских отношениях. Более того, как рассказал артист, сына он назвал в честь отца Леонида Кучмы и прежде чем это сделать позвонил бывшему главе государства и спросил разрешения.

Сына Бобула крестил экс-президент Леонид Кучма

"Прежде чем дать ребенку имя, я спросил разрешения у Леонида Даниловича. Он очень обрадовался и изъявил желание стать крестным отцом Данилки", — отметил украинский артист.

В недавнем интервью для Rostyslove Production Иво Бобул отметил, что его 20-летний Даниил находится сейчас в Украине и получает высшее образование. Юноша учится в Институте международных отношений на втором курсе и ходит на курсы по вождению.

Как выглядит младший сын Иво Бобула

Также артист отметил, что продолжает поддерживать связь с Леонидом Кучмой, но общение сейчас стало менее насыщенным. Тем не менее, бывший президент не забывает о крестнике, поздравляет его с праздниками.

"Звоним друг другу, узнаем о здоровье, жизни, нужна ли какая-то помощь. Я как выбираю друзей, то на все жизнь", — отметил Иво Бобул.

"Телеграф" писал ранее, что известно о четвертой жене Иво Бобула. Мы узнали, как она выглядит, и где они познакомились.